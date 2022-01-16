Посол України у Німеччині закликав Берлін терміново надати Україні оборонну зброю

Посол України у Німеччині Андрій Мельник напередодні візиту глави МЗС до України закликав Берлін переглянути позицію щодо постачання зброї Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Deutsche Welle.

За словами дипломата, небажання нового уряду ФРН постачати зброю "дуже засмучує" на тлі нарощування сил РФ на кордоні з Україною. "Народ України дуже розчарований. Зараз настав момент істини, хто є справжнім другом", - зазначив Мельник у коментарі агентству dpa.

Він також сказав, що українцям відомо про домовленість коаліції слідувати обмежувальній політиці щодо експорту зброї, за якою постачання зброї в кризові райони є неможливим. Утім, на думку Мельника, цей документ "не є Біблією" і нині світ перебуває "в найбільшій небезпеці розгортання величезної війни в центрі Європи - найгіршої з 1945 року".

Він наголосив, що у ситуації, коли президент РФ Владімір Путін загрожує суверенітету й державності України, українці мають "святе право на самооборону".

"Тому ми звертаємося до уряду Німеччини, і зокрема до міністерки закордонних справ Бербок, з проханням терміново допомогти Україні з необхідною оборонною зброєю. Це моральний і людський обов'язок", - наголосив Андрій Мельник.

Нагадаємо, у понеділок 17 січня міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок прибуває з першим візитом до Києва, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та главою українського МЗС Дмитром Кулебою. Наступного дня у неї запланована зустріч у Москві з міністром закордонних справ РФ Сергеєм Лавровим для обговорення питань безпеки і деескалації українсько-російського конфлікту.

Раніше посол висловив сподівання на те, що новий канцлер Олаф Шольц продемонструє більше лідерства в питанні конфлікту між Росією та Україною і зробить сміливі кроки, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Нагадаємо, німецьке видання Bild заявило, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала поставку Україні озброєння в рамках механізмів Альянсу. За інформацією ЗМІ, Україна вже оплатила обидві системи озброєння на початку 2021 року через Агентство НАТО з підтримки та постачання (NSPA) та чекала на доставку. Але у травні представники Німеччини та Нідерландів у раді NSPA виступили проти продажу та заблокували його.