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Данія зареєструвала новий максимум заражень коронавірусом

Понеділок, 17 січня 2022, 17:15

Данія з населенням 5,8 млн вперше з початку епідемії зареєструвала понад 28 тисяч заражень коронавірусом за добу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DR.

Хворобу підтвердили у 28780 людей, з них понад 1800 вже хворіли на коронавірус раніше. Попередній коронавірусний рекорд Данії становив понад 26 тисяч заражень за добу. 

Частка позитивних тестів серед усіх зроблених склала 16,9%.

Кількість госпіталізованих з коронавірусом зросла на 68 осіб, до 802. Померли за добу 11 коронахворих.

Нагадаємо, попри зростаючу кількість заражень уряд Данії вирішив послабити карантинні обмеження з 16 січня та відкрити низку закладів, які були зачинені з середини грудня. Епідемічна комісія аргументувала це тим, що домінуючий нині штам "Омікрон" рідше призводить до тяжкого перебігу захворювання та госпіталізації. 

Данія - серед європейських країн з найвищими показниками вакцинації, а підсилювальну третю дозу вакцини отримали вже близько 55% населення.

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Данія Коронавірус

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