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Дания зарегистрировала новый максимум заражений коронавирусом

Понедельник, 17 января 2022, 17:15

Дания с населением 5,8 млн впервые с начала эпидемии зарегистрировала более 28 тысяч заражений коронавирусом в сутки.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DR.

Болезнь подтвердили у 28 780 человек, из них более 1800 уже болели коронавирусом ранее. Предыдущий коронавирусный рекорд Дании составил более 26 тысяч заражений в сутки.

Доля положительных тестов среди всех проделанных составила 16,9%.

Число госпитализированных с коронавирусом возросло на 68 человек, до 802. Умерли за сутки 11 больных.

Напомним, несмотря на растущее количество заражений правительство Дании решило ослабить карантинные ограничения с 16 января и открыть ряд заведений, закрытых с середины декабря. Эпидемическая комиссия аргументировала это тем, что доминирующий штамм "Омикрон" реже приводит к тяжелому течению заболевания и госпитализации.

Дания – среди европейских стран с самыми высокими показателями вакцинации, а усиливающуюся третью дозу вакцины получили уже около 55% населения.

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Дания Коронавирус

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