НАТО спрямував додаткове військове судно у Балтійське море

НАТО спрямував у Балтійське море військовий корабель Нідерландів HNLMS Rotterdam, він з 16 січня перебуває біля берегів Данії і Швеції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє шведське Aftonbladet.

HNLMS Rotterdam є флагманом морської групи 1 сил швидкого реагування НАТО. У НАТО повідомили, що це планове переміщення корабля і він перебуває там з метою демонструвати присутність та солідарність між союзниками.

У той же час, в обговореннях переміщення судна пов’язують із триваючою напругою між Заходом та РФ.

У середу 12 січня в Балтійське море зайшли три російські військові судна, а з четверга Швеція посилила патрулювання на острові Готланд.

Раніше уряд Данії вирішив спрямувати до місій НАТО у Балтії ще один фрегат і чотири винищувачі F-16 на тлі загострення риторики Російської Федерації і нарощування нею сил на кордонах з Україною.

Нагадаємо, держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному фланзі.

Детально про підсумки зустрічі у Брюсселі дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Росія-НАТО: аналіз переговорів про Україну та безпеку у Європі

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