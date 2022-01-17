НАТО направил дополнительное военное судно в Балтийское море
НАТО направил в Балтийское море военный корабль Нидерландов HNLMS Rotterdam, он с 16 января находится у берегов Дании и Швеции.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает шведское Aftonbladet.
HNLMS Rotterdam является флагманом морской группы 1 сил быстрого реагирования НАТО. В НАТО сообщили, что это плановое перемещение корабля и он находится там с целью демонстрировать присутствие и солидарность между союзниками.
В то же время, в обсуждениях перемещение судна связывают с продолжающимся напряжением между Западом и РФ.
В среду 12 января в Балтийское море зашли три российских военных судна, а с четверга Швеция усилила патрулирование на острове Готланд.
Ранее правительство Дании решило направить в миссии НАТО в Балтии еще один фрегат и четыре истребителя F-16 на фоне обострения риторики Российской Федерации и наращивания ею сил на границах с Украиной.
Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.
Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе
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