В Угорщині розшукують втікача, який стріляв по австрійських військових на кордоні

Угорська поліція та антитерористичні сили розшукують підозрюваного в контрабанді людей, який, як стверджується, відкрив вогонь по австрійських військових після ухилення від прикордонного контролю в понеділок.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство AP.

За даними міністерства оборони Австрії, в понеділок вранці через прикордонний пункт в Еберау в австрійському регіоні Бургенланд біля угорського кордону прорвався фургон, але потім його зупинили австрійські військові.

Один із пасажирів мікроавтобуса втік до Угорщини та відкрив вогонь по австрійських солдатах. У результаті стрілянини ніхто не постраждав.

Угорська поліція та сили Угорського контртерористичного центру продовжують пошуки підозрюваного неподалік віж угорського міста Сентпетерфа. Національність втікача невідома.

Представник австрійської поліції Гельмут Марбан повідомив, що на місці події було затримано ще одного ймовірного торговця людьми, громадянина Молдови, а також 12 мігрантів, які попросили про притулок.

Відомо, що фургон мав угорські номерні знаки.

"Сьогоднішній інцидент показує, що дії торговців людьми та пов'язана з ними злочинність досягли нових масштабів. Я рада, що солдати не постраждали у перестрілці", - заявила міністр оборони Австрії Клаудіа Таннер.

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