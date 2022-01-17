В Венгрии разыскивают беглеца, стрелявшего по австрийским военным на границе

Венгерская полиция и антитеррористические силы разыскивают подозреваемого в контрабанде людей, который, как утверждается, открыл огонь по австрийским военным после уклонения от пограничного контроля в понедельник.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство AP.

По данным министерства обороны Австрии, в понедельник утром через пограничный пункт в Эберау в австрийском регионе Бургенланд у венгерской границы прорвался фургон, но затем его остановили австрийские военные.

Один из пассажиров микроавтобуса скрылся в Венгрии и открыл огонь по австрийским солдатам. В результате стрельбы никто не пострадал.

Венгерская полиция и силы Венгерского контртеррористического центра продолжают поиски подозреваемого неподалеку от венгерского города Сентпетерфа. Национальность беглеца неизвестна.

Представитель австрийской полиции Гельмут Марбан сообщил, что на месте происшествия был задержан еще один вероятный торговец людьми, гражданин Молдовы, а также 12 мигрантов, попросивших об убежище.

Известно, что у фургона были венгерские номерные знаки.

"Сегодняшний инцидент показывает, что действия торговцев людьми и связанная с ними преступность достигли новых масштабов. Я рада, что солдаты не пострадали в перестрелке", – заявила министр обороны Австрии Клаудиа Таннер.