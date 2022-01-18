Зеленський обговорив з главою МЗС Німеччини підтримку європейської перспективи України

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок 17 січня заявив про сподівання на німецьку підтримку перспективи членства України в ЄС.

Про це повідомила пресслужба глави держави, пише "Європейська правда".

"Окрему увагу було приділено обговоренню питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Наголошено на важливості закріплення європейської перспективи нашої держави та висловлено сподівання на відповідну підтримку з боку ФРН", - йдеться у повідомленні пресслужби президента.

Нагадаємо, ​​коаліційна угода нового уряду Німеччини містить пункт, в якому вказана готовність підтримувати рух України до членства в Європейському Союзі.

За словами посла України у Німеччині Андрія Мельника, у Берліні більш готові підтримати майбутнє членство України в ЄС, ніж у НАТО.

На думку посла, ​​з підтримкою членства України в НАТО ситуація складніша - через шантаж Росії.

Нагадаємо, вже сім країн ЄС підписали декларації про визнання європейської перспективи України. Це Польща, країни Балтії, Словаччина, Хорватія та Словенія.

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