Зеленский обсудил с главой МИД Германии поддержку европейской перспективы Украины
Президент Владимир Зеленский на встрече с главой МИД Германии Анналеной Бербок 17 января заявил о надежде на германскую поддержку перспективы членства Украины в ЕС.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства, пишет "Европейская правда".
"Отдельное внимание было уделено обсуждению вопросов европейской и евроатлантической интеграции Украины. Отмечена важность закрепления европейской перспективы нашего государства и высказана надежда на соответствующую поддержку со стороны ФРГ", - говорится в сообщении пресс-службы президента.
Напомним, коалиционное соглашение нового правительства Германии содержит пункт, в котором указана готовность поддерживать движение Украины к членству в Европейском Союзе.
По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, в Берлине больше готовы поддержать будущее членство Украины в ЕС, чем в НАТО.
По мнению посла, с поддержкой членства Украины в НАТО ситуация более сложная - из-за шантажа России.
Напомним, уже семь стран ЕС подписали декларации о признании европейской перспективы Украины. Это Польша, страны Балтии, Словакия, Хорватия и Словения.
Читайте также: Германия после Меркель: как будет работать правительство Шольца и чего ждать Украине.