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Зеленский обсудил с главой МИД Германии поддержку европейской перспективы Украины

Вторник, 18 января 2022, 09:38

Президент Владимир Зеленский на встрече с главой МИД Германии Анналеной Бербок 17 января заявил о надежде на германскую поддержку перспективы членства Украины в ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства, пишет "Европейская правда".

"Отдельное внимание было уделено обсуждению вопросов европейской и евроатлантической интеграции Украины. Отмечена важность закрепления европейской перспективы нашего государства и высказана надежда на соответствующую поддержку со стороны ФРГ", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

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Напомним, коалиционное соглашение нового правительства Германии содержит пункт, в котором указана готовность поддерживать движение Украины к членству в Европейском Союзе.

По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, в Берлине больше готовы поддержать будущее членство Украины в ЕС, чем в НАТО.

По мнению посла, с поддержкой членства Украины в НАТО ситуация более сложная - из-за шантажа России.

Напомним, уже семь стран ЕС подписали декларации о признании европейской перспективы Украины. Это Польша, страны Балтии, Словакия, Хорватия и Словения.

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