Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

ЄС зняв усі обмеження на ввезення продукції птахівництва з України

Вівторок, 18 січня 2022, 10:18

Європейський Союз з 17 січня зняв обмеження на ввезення продукції птахівництва з України, які діяли з грудня 2020 року у зв'язку з виявленням на українській території випадків високопатогенного грипу птиці.

Про це повідомила Держпродспоживслужба, пише "Європейська правда".

"Продукція птахівництва складає вагому частку українських товарів, які експортуються до ЄС. Тому зняття обмежень Європейським Союзом має дуже важливе значення для наших експортерів. Прийняте рішення дозволяє відновити експорт продукції птахівництва з усієї території країни", - наводиться у повідомленні заява глави Держпродспоживслужби Владислави Магалецької.

Минулої зими в Україні трапилося кілька випадків високопатогенного грипу птиці і на період зонування цих випадків експорт був призупинений.

У березні 2021 року ЄС визнав зонування України за високопатогенним грипом птиці. Обмеження стосувалися карантинних зон, в яких були виявлені випадки хвороби, натомість продукцію з неінфікованих територій дозволялося експортувати до ЄС. 

Після проведення роботи з ліквідації спалахів високопатогенного грипу птиці та вжиття заходів щодо запобігання поширенню хвороби, обмеження, що були встановлені, тепер зняті у повному обсязі.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Торгівля Асоціація з ЄС

Статті

"Можливість зупинити Північний потік-2 ще існує"

Світлана Заліщук: "Ціни на газ у Європі вже не впадуть до рівня минулого року... Ми війну точно не програли. А у битвах були і перемоги, і поразки".
18 січня 2022 — Європейська правда

Податковий переворот: чому масштабна реформа польської влади стала проблемою

Масштабна реформа, за допомогою якої польська влада хотіла домогтися істотного зростання своїх рейтингів, перетворилася для неї на чималі проблеми.
18 січня 2022 — Станіслав Желіховський, Юрій Панченко

Небезпечніше за вторгнення: що чекає на Україну у протистоянні з РФ

Сподівань на Україну як "історію успіху" на Заході все менше. І все менше розуміння, чому в момент максимальної небезпеки Київ не намагається збільшити військовий бюджет.
18 січня 2022 — Павло Клімкін, міністр закордонних справ України (2014-2019 рр)