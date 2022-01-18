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ЕС снял все ограничения на ввоз продукции птицеводства из Украины

Вторник, 18 января 2022, 10:18

Европейский Союз с 17 января снял ограничения на ввоз продукции птицеводства из Украины, действовавших с декабря 2020 года в связи с выявлением на украинской территории случаев высокопатогенного гриппа птицы.

Об этом сообщила Госпродпотребслужба, пишет "Европейская правда".

"Продукция птицеводства составляет значительную долю украинских товаров, которые экспортируются в ЕС. Поэтому снятие ограничений Европейским Союзом имеет очень важное значение для наших экспортеров. Принятое решение позволяет возобновить экспорт продукции птицеводства со всей территории страны", - приводится в сообщении заявление главы Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой.

Прошлой зимой в Украине произошло несколько случаев высокопатогенного гриппа птицы и на период зонирования этих случаев экспорт был приостановлен.

В марте 2021 года ЕС признал зонирование Украины по высокопатогенному гриппу птицы. Ограничения касались карантинных зон, в которых были обнаружены случаи болезни, а продукцию с неинфицированных территорий разрешалось экспортировать в ЕС.

После проведения работы по ликвидации вспышек высокопатогенного гриппа птицы и принятия мер по предотвращению распространения болезни, установленные ограничения теперь сняты в полном объеме.

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