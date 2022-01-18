Загострення ситуації в Україні може завадити будівництву АЕС у Фінляндії

Загострення ситуації на сході України створило деякі перешкоди для планів Фінляндії щодо будівництва шостої атомної електростанції, які вже повільно просуваються.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Корпус реактора буде вироблятися в Україні на заводі неподалік Донбасу, приблизно за 50 кілометрів від лінії фронту.

Передбачається, що Управління з радіаційної та ядерної безпеки Фінляндії (STUK) контролюватиме та інспектуватиме процес, проте доступ на майданчик може виявитися все більш важким, враховуючи поточну ситуацію.

Сакарі Котола, директор з комунікацій атомної енергетичної компанії Fennovoima, сказав, що досі не було жодних затримок і проєкт атомної електростанції Hanhikivi1 йде за планом.

Проте структура власності Fenovoima може ускладнити проєкт вартістю 7 мільярдів євро. Компанія на 66% належить фінській Voimaosakeyhtiö SF, решта належить RAOS Voima Oy, фінській дочці російського "Росатома". Росіяни приєдналися до консорціуму після того, як німецька E.ON вирішила відмовитись від проєкту у 2014 році. Якщо Росія нападе на Україну, Росатом, швидше за все, потрапить під санкції.

Очікується, що комерційна експлуатація Hanhikivi1 розпочнеться у 2029 році. Проте завод досі не має ліцензії на будівництво, а російський постачальник не поспішає надавати необхідну документацію з безпеки та іншу документацію. Також необхідно вирішити питання зі сховищем ядерних відходів.

Крім того, Міністерство оборони Фінляндії запросило оцінку безпеки проєкту та можливих зв'язків з іншими російськими інтересами. Цей проєкт також пов'язаний із престижем Росії, оскільки вона хоче показати, що її ядерні технології відповідають західним стандартам.

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