Сенатори США після зустрічі із Зеленським пообіцяли Україні катери і "Стінгери"

Двопартійна група сенаторів США пообіцяла солідарність та зброю під час візиту до Києва у понеділок, застерігаючи президента Росії Владіміра Путіна від початку нового військового наступу на Україну.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

"Я думаю, що Владімір Путін припустився найбільшої помилки у своїй кар'єрі, недооцінивши, наскільки мужньо народ України боротиметься з ним у разі його вторгнення", — заявив журналістам сенатор Річард Блюменталь.

"І ми запровадимо руйнівні економічні санкції, але, що важливіше, ми дамо народу України зброю, смертоносну зброю, яка їм потрібна для захисту свого життя та засобів для існування", — сказав він після зустрічі делегації з президентом України Володимиром Зеленським.

За його словами, ця зброя може включати протитанкові ракети Javelin, Stinger, стрілецьку зброю та катери.

"Отже, наше повідомлення: будуть наслідки, якщо він вирішить порушити недоторканність цієї демократії", - додала сенаторка Емі Клобушар.

Раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що у Сполучених Штатів є 18 сценаріїв на випадок російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо, Велика Британія розпочала постачання Україні протитанкової зброї, щоб допомогти їй захиститися від потенційного вторгнення Росії.

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