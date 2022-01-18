Главою Європарламенту обрано Роберту Метсолу з Мальти

Європейський парламент у вівторок у першому турі обрав нову главу, яка замінить на посту Давіда Сассолі після його смерті.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Депутати 458 голосами підтримали кандидатуру віцеспікерки парламенту Роберту Метсолу з Мальти, яка тимчасово керувала органом після смерті Сассолі. Вона вважлася найбільш імовірною претенденткою на посаду глави Європарламенту, одного з керівних органів Євросоюзу.

42-річну Метсолу підтримували правоцентристи та консерватори, а також багато центристів. Час обрання Метсоли не пов’язаний зі смертю Сассолі, оскільки у будь-якому випадку він мав піти з посади наприкінці січня за угодою про розподіл влади.

Нову очільницю ЄП привіта з обранням глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Вітаю Роберту Метсолу з обранням на пост президента Європейського парламенту. Бажаємо успіхів і сподіваємось на плідну співпрацю у розвитку сильнішої та безпечнішої Європи", - зазначив міністр у Twitter.

Congratulations to Roberta Metsola @RobertaMetsola on her election as President of the European Parliament. Wishing all the success and looking forward to fruitful cooperation in developing a stronger and safer Europe. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 18, 2022

Метсола у свої 43 роки є наймолодшою ​​людиною в історії на чолі Європарламенту і першою жінкою за 20 років. Вона належить до фракції Європейської народної партії (ЄНП), тоді як Сассолі була членом політичного угруповання лівоцентристських соціалістів і демократів (S&D).

Метсола - мати чотирьох дітей і рішуча противниця абортів. Вона є депутаткою Європейського парламенту з 2013 року.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди