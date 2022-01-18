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Главой Европарламента избрали Роберту Метсолу из Мальты

Вторник, 18 января 2022, 12:36

Европейский парламент во вторник в первом туре избрал нового председателя, заменившего на посту Давида Сассоли после его смерти.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Депутаты 458 голосами поддержали кандидатуру вице-спикера парламента Роберты Метсолы из Мальты, которая временно руководила органом после смерти Сассоли. Она считалась наиболее вероятной претенденткой на должность главы Европарламента, одного из руководящих органов Евросоюза.

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42-летнюю Метсолу поддерживали правоцентристы и консерваторы, а также многие центристы. Время избрания Метсолы не связано со смертью Сассоли, поскольку в любом случае он должен был уйти с должности в конце января по соглашению о разделе власти.

Новую главу ЕП поздравил с избранием глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Приветствую Роберту Метсолу с избранием на пост президента Европейского парламента. Желаем успехов и надеемся на плодотворное сотрудничество в развитии более сильной и безопасной Европы", - отметил министр в Twitter.

Метсола в свои 43 года является самым молодым человеком в истории во главе Европарламента и первой женщиной за 20 лет. Она относится к фракции Европейской народной партии (ЕНП), тогда как Сассоли был членом политической группировки левоцентристских социалистов и демократов (S&D).

Метсола – мать четырех детей и решительная противница абортов. Она является депутатом Европейского парламента с 2013 года.

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Европарламент

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