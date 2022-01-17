Глава МЗС Німеччини: будь-яка агресія РФ проти України дорого їй коштуватиме

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Києва підтвердила, що будь-яка нова агресія РФ проти України матиме високу ціну.

Про це Бербок сказала на спільному брифінгу з главою МЗС України в понеділок у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Наше послання, яке я також хочу підкреслити тут, у Києві - це солідарність. Європейська солідарність щодо суверенітету і територіальної цілісності України. Це для нас і для мене особисто не предмет для обговорення.

Кожна нова агресія, як ми неодноразово підкреслювали, матиме високу ціну", - сказала Бербок

Водночас вона додала, що Німеччина і Європа готові до відвертого діалогу з Росією, оскільки дипломатія - єдиний можливий спосіб, щоб розрядити теперішню вкрай небезпечну ситуацію.

Вона також заявила, що жодна країна не має права визначати замість іншої держави, за яким напрямом їй іти, які відносини мати та у які союзи вступати.

"Я сьогодні чітко сказала - ми не говоримо про Україну без України. Тому після мого вступу на посаду ми вже мали дві телефонні розмови (з Кулебою - ЄП.), у рамках НАТО ми тісно узгоджуємо наші дії з Україною, тому тут був Жозеп Боррель, тому тут сьогодні я", - додала Бербок.

Вона зазначила, що Німеччина і Франція зроблять усе можливе, щоб перезапустити та наповнити життям "нормандський формат".

Водночас Бербок заявила, що позиція німецького уряду щодо постачання зброї лишається незмінною.

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