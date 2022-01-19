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У Литві заявили про пряму загрозу через військових РФ у Білорусі

Середа, 19 січня 2022, 09:52

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив у середу, що прибуття російських військових до Білорусі становить ще більшу безпосередню загрозу для Литви.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Москва заявляє, що російські війська було перекинуто до Білорусі для проведення навчань у лютому. Тим часом на Заході зберігаються побоювання щодо можливого вторгнення Росії до України.

"У ситуації, що склалася, ми розглядаємо введення російських збройних сил у Білорусь не тільки як фактор, що дестабілізує ситуацію з безпекою, але і як ще більшу пряму загрозу для Литви", - заявив Анушаускас.

За повідомленнями Москви, ракетні комплекси С-400 будуть розгорнуті в Білорусі в ході навчань щодо "запобігання зовнішній агресії".

Росія не розкриває кількість військовослужбовців, які беруть участь у навчаннях, про які авторитарний самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко оголосив раніше цього тижня. За заявою Мінська, навчання готуються через зростаючу військову загрозу з боку сусідніх України та Польщі.

Анушаускас зазначив, що у середу він зустрінеться з послами дев'яти країн НАТО, "які активно сприяють зміцненню безпеки Литви". "Ми обговоримо ситуацію з безпекою та представимо дії Литви", - сказав міністр.

У відповідь на напруженість у регіоні Литва вирішила збільшити кількість призовників, а також інструкторів в українській армії, прискорити придбання систем залпового ракетного вогню.

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Литва Білорусь Росія

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