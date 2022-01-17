Лукашенко анонсував спільні навчання РФ і Білорусі у лютому

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко анонсував проведення у лютому спільних з РФ військових навчань.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило державне агентство Білорусі БелТА.

"Як ви знаєте, у цій непростій обстановці ми з президентом Російської Федерації ще в грудні минулого року домовилися спільно провести позапланові конкретні заходи на західних рубежах Союзної держави та на південному фланзі Білорусі - це теж межа Союзної держави. Сьогодні ми бачимо, що нам треба в цьому західному та південному регіоні, "білоруському балконі", провести солідні навчання", - сказав Лукашенко.

Він наголосив, що навчання не повинні стати виключно білоруськими: "Це мають бути нормальні навчання з відпрацювання певного задуму у протистоянні з цими силами: Заходу (Прибалтика та Польща) та півдня (Україна)".

Міністри оборони Білорусі та Росії опрацювали задум спільного навчання збройних сил. Почнуться маневри у лютому.

Як доповів глава білоруського оборонного відомства Віктор Хренін, усі питання з російською стороною обговорено, точна дата ще визначається.

"Ми навчання планували розпочати у лютому. Точну дату визначайте, повідомляйте, щоб нам не дорікали, що ми тут із бухти-барахти якісь війська стягнули, мало не воювати збираємось", - заявив Лукашенко.

Росія, близький союзник Білорусі, занепокоїла Захід і Київ нарощуванням військ біля кордонів України та загрозливою риторикою, що викликає побоювання щодо планів вторгнення.

Москва заперечує будь-який такий план, але використала протистояння для того, щоб висунути вимоги гарантій безпеки з боку Заходу, включаючи припинення розширення НАТО.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди