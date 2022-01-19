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США передали Україні ще майже мільйон доз вакцин Pfizer

Середа, 19 січня 2022, 11:22

США передали Україні ще майже 1 мільйон доз вакцин Pfizer проти COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Уряд США передав Україні ще майже мільйон доз вакцин Pfizer проти COVID-19. Ця поставка ЮНІСЕФ через глобальний фонд COVAX є частиною глобальної допомоги у забезпеченні українців важливим захистом від хвороби, особливо під час поширення варіанту "Омікрон" - йдеться у повідомленні посольства США в Україні на сторінці у Twitter.

Як відомо, наказом МОЗ від 6 січня 2022 року рекомендовано вводити бустерну дозу вакцин людям старше 18 років, які отримали дві дози вакцини понад шість місяців тому. Для бустерної дози перевагу надають м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer-BioNTech, незалежно від того, якою вакциною було щеплено людину. Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендується вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.

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США Вакцини

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