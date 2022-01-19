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США передали Украине еще около миллиона доз вакцин Pfizer

Среда, 19 января 2022, 11:22

США передали Украине еще около 1 миллиона доз вакцин Pfizer против COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Правительство США передало Украине еще почти миллион доз вакцин Pfizer против COVID-19. Эта поставка ЮНИСЕФ через глобальный фонд COVAX является частью глобальной помощи в обеспечении украинцев важной защитой от болезни, особенно при распространении варианта Омикрон - говорится в сообщении посольства США в Украине на странице Twitter.

Как известно, приказом Минздрава от 6 января 2022 года рекомендовано вводить бустерную дозу вакцин людям старше 18 лет, получившим две дозы вакцины более шести месяцев назад. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty от Pfizer-BioNTech, независимо от того, какой вакциной был привит человек. Тем, кто получил первые две прививки вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендуется вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.

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США Вакцины

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