Словаччина посилила коронавірусні обмеження

Словаччина в середу запровадила обмеження щодо публічних зібрань і заходів у зв’язку з поширенням варіанту коронавірусу "Омікрон".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Щоб відвідувати весілля, вечірки, дискотеки та інші місця, як-от оздоровчі центри та басейни, людям потрібно зробити бустерну дозу вакцини або бути щепленими двома дозами і надати негативний результат тесту на коронавірус або доказ одужання від хвороби.

Кількість людей на цих заходах та місцях буде обмежена.

Усі бари, ресторани та заклади сфери послуг будуть закриті з 22:00 до 5 ранку.

Словацька влада очікує, що варіант "Омікрон" стане домінуючим у січні після того, як штам "Дельта" спричинив рекордний сплеск інфекцій наприкінці минулого року.

У країні з населенням 5,5 мільйонів більше 2,6 мільйона людей вважаються повністю вакцинованими, тоді як майже 1,3 мільйона отримали повторне щеплення.

Водночас кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 скорочується, незважаючи на стрімке зростання нових випадків зараження, повідомило в середу МОЗ Словаччини.