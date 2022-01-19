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Словаччина посилила коронавірусні обмеження

Середа, 19 січня 2022, 13:11

Словаччина в середу запровадила обмеження щодо публічних зібрань і заходів у зв’язку з поширенням варіанту коронавірусу "Омікрон".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Щоб відвідувати весілля, вечірки, дискотеки та інші місця, як-от оздоровчі центри та басейни, людям потрібно зробити бустерну дозу вакцини або бути щепленими двома дозами і надати негативний результат тесту на коронавірус або доказ одужання від хвороби.

Кількість людей на цих заходах та місцях буде обмежена.

Усі бари, ресторани та заклади сфери послуг  будуть закриті з 22:00  до 5 ранку.

Словацька влада очікує, що варіант "Омікрон" стане домінуючим у січні після того, як штам "Дельта" спричинив рекордний сплеск інфекцій наприкінці минулого року.

У країні з населенням 5,5 мільйонів більше 2,6 мільйона людей вважаються повністю вакцинованими, тоді як майже 1,3 мільйона отримали повторне щеплення.

Водночас кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 скорочується, незважаючи на стрімке зростання нових випадків зараження, повідомило в середу МОЗ Словаччини.

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Словаччина

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