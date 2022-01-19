Словакия ужесточила коронавирусные ограничения

Словакия в среду ввела ограничения публичных собраний и мероприятий в связи с распространением варианта коронавируса "Омикрон".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Чтобы посещать свадьбы, вечеринки, дискотеки и другие места, как оздоровительные центры и бассейны, людям нужно сделать бустерную дозу вакцины или быть привитыми двумя дозами и предоставить отрицательный результат теста на коронавирус или доказательство выздоровления от болезни.

Количество людей на этих мероприятиях и в публичных местах будет ограничено.

Все бары, рестораны и заведения услуг будут закрыты с 22:00 до 5 утра.

Словацкие власти ожидают, что вариант "Омикрон" станет доминирующим в январе после того, как штамм "Дельта" вызвал рекордный всплеск инфекций в конце прошлого года.

В стране с населением 5,5 миллионов больше 2,6 миллиона человек считаются полностью вакцинированными, тогда как почти 1,3 миллиона получили повторную прививку.

В то же время, количество госпитализированных пациентов с COVID-19 сокращается, несмотря на стремительный рост новых случаев заражения, сообщило в среду Минздрав Словакии.