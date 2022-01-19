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Укр / Рус

Блинкен встретился с Зеленским

Среда, 19 января 2022, 14:48

Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Видео встречи обнародовал 24 канал, сообщает "Европейская правда".

Блинкен отметил, что о визите в Украину его попросил президент США Джо Байден, чтобы подтвердить украинцам поддержку, оказываемую США Украине, а также "то, что сейчас, как никогда, все зависит от украинцев и не от кого другого - принять решение о своем будущем и будущем своей страны".

Также, по его словам, Байден хотел, чтобы госсекретарь лично сообщил украинским партнерам о прошедшей неделе интенсивной дипломатии с Россией и проконсультировался о следующих шагах, среди которых встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в пятницу

"Мы четко выразили наше предпочтение тому, чтобы найти дипломатическое разрешение конфликта и обеспечить деэскалацию ситуации. Кроме того, мы сказали Москве четко, что если они выберут агрессию против Украины, то агрессия будет иметь серьезные последствия, и не только со стороны США, но и от Европы и других стран мира", - сказал Блинкен.

"Завершили переговоры с госсекретарем Блинкеном. Ценю личную вовлеченность в процесс деэскалации ситуации вокруг Украины. Благодарен за действенную поддержку США. Рассчитываю на усиление экономического и финансового взаимодействия. Убежден, никаких решений об Украине без Украины не будет", - написал Зеленский после встречи.

Напомним, выступая перед дипломатами в посольстве США в Киеве, госсекретарь Энтони Блинкен предупредил, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о нападении в кратчайшие сроки.

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Зеленский США

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