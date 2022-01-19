Польща не сплатила присуджений Судом ЄС мега-штраф через суперечливу шахту в Туруві

Польща не виплатила перший транш присуджених Судом ЄС штрафних санкцій за відмову призупинити роботу суперечливої шахти в Туруві на кордоні з Чехією.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Крайній термін для першої виплати у розмірі 15,3 млн євро минув вчора. Перший запит з Брюсселя про сплату штрафу надійшов ще у листопаді.

У Єврокомісії журналістам повідомили, що "визначають відповідні платежі для стягнення компенсації" - тобто, Польща може недоотримати таку суму в передбачених для неї коштах ЄС.

Ще невідомо, з яких саме коштів можуть бути вилучені суми, які Польща відмовилася сплачувати як штраф.

Нагадаємо, 20 вересня Суд ЄС постановив, що Польща має сплачувати по 500 тисяч євро за кожен день продовження роботи шахти у Туруві всупереч рішенню суду про її зупинку як тимчасовий захід.

В уряді Польщі заявили, що не збираються платити штраф, та шукають способи домовитися з Чехією про компромісний вихід із ситуації. Польський уряд заявляє, що об'єкт забезпечує паливом прилеглу електростанцію, на яку припадає до 7% енергопостачання країни.

Загальна сума штрафу, який має заплатити Варшава, вже перевищила 60 млн євро.

Читайте більше у статті: Вугілля важливіше за Євросоюз: чи піде Польща на порушення рішення Суду ЄС.

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