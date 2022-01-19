Польша не заплатила присужденный Судом ЕС мегаштраф из-за спорной шахты в Туруве

Польша не выплатила первый транш присужденных Судом ЕС штрафных санкций за отказ приостановить работу спорной шахты в Туруве на границе с Чехией.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Крайний срок для первой выплаты в размере 15,3 млн евро истек вчера. Первый запрос из Брюсселя об уплате штрафа поступил еще в ноябре.

В Еврокомиссии журналистам сообщили, что "определяют соответствующие платежи для взыскания компенсации" - то есть Польша может недополучить такую ​​сумму в предусмотренных для нее средствах ЕС.

Еще неизвестно, из каких средств могут быть изъяты суммы, которые Польша отказалась платить как штраф.

Напомним, 20 сентября Суд ЕС постановил, что Польша должна платить по 500 тысяч евро за каждый день продолжения работы шахты в Туруве вопреки решению суда о ее остановке как временной мере.

В правительстве Польши заявили, что не собираются платить штраф и ищут способы договориться с Чехией о компромиссном выходе из ситуации. Польское правительство заявляет, что объект обеспечивает топливом близлежащую электростанцию, на которую приходится до 7% энергоснабжения страны.

Общая сумма штрафа, который должна заплатить Варшава, уже превысила 60 млн евро.

Читайте больше в статье: Уголь важнее Евросоюза: пойдет ли Польша на нарушение решения Суда ЕС.

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