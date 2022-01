Посол ЄС прокоментував перебіг судового розгляду справи Порошенка

Делегація ЄС в Україні продовжить уважно стежити за перебігом розгляду справи колишнього президента України і лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка.

Про це заявив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, повідомляє "Європейська правда".

"Колишнього президента Порошенка не було заарештовано, і сьогодні Печерський суд у Києві не виніс постанову про його домашній арешт. Делегація ЄС в Україні продовжуватиме уважно стежити за перебігом розгляду", - зазначив Маасікас у Twitter.

Former President Poroshenko was not arrested nor was his home arrest ordered today by the Pechersk court in Kyiv. @EUDelegationUA will continue to follow the proceedings closely.