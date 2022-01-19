Посол ЄС прокоментував перебіг судового розгляду справи Порошенка

Делегація ЄС в Україні продовжить уважно стежити за перебігом розгляду справи колишнього президента України і лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка.

Про це заявив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, повідомляє "Європейська правда".

"Колишнього президента Порошенка не було заарештовано, і сьогодні Печерський суд у Києві не виніс постанову про його домашній арешт. Делегація ЄС в Україні продовжуватиме уважно стежити за перебігом розгляду", - зазначив Маасікас у Twitter.

Former President Poroshenko was not arrested nor was his home arrest ordered today by the Pechersk court in Kyiv. @EUDelegationUA will continue to follow the proceedings closely. — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) January 19, 2022

В Європейському парламенті раніше закликали провести судове слухання справи колишнього президента Петра Порошенка з дотриманням стандартів і не вдаватися до вибіркового правосуддя.

19 січня Печерський суд столиці обрав запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку у вигляді особистого зобов'язання за підозрою у держзраді та сприянні терористичним організаціям.

Порошенко повинен здати паспорти для виїзду за кордон, не відлучатися з Києва чи Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, з'являтися на виклик слідчого, прокурора або суду.

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