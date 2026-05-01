Міністр оборони Італії відреагував на погрози Трампа скоротити чисельність військ США

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що не розуміє причин, з яких США могли би скоротити кількість своїх військ у його країні.

Про це, як пише "Європейська правда", Крозетто сказав агентству Ansa.

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що розглядає можливість скорочення чисельності американських військ в Іспанії та Італії.

"Я не розумію причин. Як очевидно для всіх, ми не використовували Ормузьку протоку. І ми навіть висловили готовність до місії з охорони судноплавства. Що, до речі, було дуже високо оцінено американськими військовими", – сказав агентству міністр оборони Італії Гвідо Крозетто про заяви президента США.

Напередодні у Трампа спитали про можливість скорочення чисельності військ в Італії та Іспанії на тлі розбіжностей у позиціях щодо війни в Ірані.

У відповідь Трамп допустив таку можливість заявивши, що "Італія нічим не допомогла".

У середу Трамп заявив, що Вашингтон "вивчає та аналізує можливість скорочення" чисельності американських військ у Німеччині, зазначивши, що прийме рішення "найближчим часом".

Раніше повідомляли, що у Трампа створили список "неслухняних" країн НАТО, яким він нібито хоче помститися.