Глава МЗС Латвії: Європа має взяти на себе більшу відповідальність за свою безпеку

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що Європі необхідно взяти на себе більшу відповідальність за свою безпеку та оборону, збільшивши видатки на оборону.

Заяву очільниці латвійського зовнішньополітичного відомства наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, Браже у четвер брала участь у засіданні глава МЗС країн Нордично-Балтійської вісімки (NB8).

У центрі його уваги була підтримка України, зміцнення європейської безпеки та потенціалу НАТО, а також посилення санкцій проти Росії.

Браже наголосила на необхідності для Європи взяти на себе більшу відповідальність за свою безпеку та оборону, водночас підкресливши, що США та тісна трансатлантична співпраця є незамінною основою європейської безпеки.

На її думку, зусилля ЄС у сфері оборони мають таким чином доповнювати та зміцнювати потенціал НАТО.

Оскільки всі країни NB8 є союзниками по НАТО, у центрі уваги дискусій була підготовка до саміту НАТО в Анкарі.

Міністри дійшли згоди, що на майбутньому саміті особливо важливо підтвердити єдність Альянсу, незмінне значення зобов’язань за статтею 5 Договору НАТО, рішучість продовжувати надавати довгострокову підтримку Україні, а також продемонструвати прогрес щодо збільшення видатків на оборону.

Також міністри обговорювали ситуацію на Близькому Сході та міжнародні зусилля щодо забезпечення доступності Ормузької протоки.

Браже поінформувала про поточну роботу в Раді Безпеки ООН щодо ситуації на Близькому Сході.

Також міністри обговорили вплив конфлікту на регіон NB8 та заходи як на національному, так і на рівні ЄС у відповідь на кризу поставок нафтопродуктів та її наслідки.

NB8 – це неформальний формат співпраці, до якого входять Данія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Фінляндія та Швеція.

