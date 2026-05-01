Сенатор США: найближчим часом може бути новий удар по Ірану

Сенатор-демократ Річард Блюменталь заявив про те, що військовий удар США по Ірану найближчим часом є цілком реальним.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він розповів телеканалу CNN.

Сенатор сказав, що зробив такі висновки на основі інформації з різних джерел.

"З деяких брифінгів, які я відвідав, а також з інших джерел у мене склалося враження, що найближчим часом може бути завдано військового удару", – сказав він.

Сенатор наголосив, що це "дуже тривожно, оскільки це може поставити під загрозу життя американських синів і дочок та призвести до значних людських втрат".

"Я не можу бути більш конкретним, оскільки принаймні один із цих брифінгів, а точніше кілька з них, я отримав у закритому режимі. Я не кажу з упевненістю, коли це може статися, але це дуже ймовірний варіант як потенційний план", – зауважив Блюменталь.

Він не вважає, що це "повинно когось дивувати, оскільки військові керівники, залучені до цих зусиль, вже деякий час про це говорять".

У четвер президент США Дональд Трамп мав заслухати від представників Пентагону оновлені військові варіанти щодо Ірану.

Повідомляли також, що оновлена пропозиція щодо миру, яку Іран готується висунути США, може з’явитися до п’ятниці.