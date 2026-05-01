Трамп назвав блокаду Ірану "неймовірною"

Президент Дональд Трамп заявив, що він залишається прихильником морської блокади іранських портів на тлі побоювань, що стратегічно важлива Ормузька протока найближчим часом не буде відкрита.

Заяву американського президента наводить Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Ці заяви Трампа пролунали на тлі стрімкого зростання світових цін на нафту. Крім того, у США середній показник цін на бензин досяг нових максимумів.

"Їхня (Ірану. – Ред.) економіка руйнується, блокада дає неймовірний ефект. Їхня економіка – це катастрофа. Тож подивимося, як довго вони протримаються", – сказав Трамп.

При цьому він запевняє, що ситуація з цінами на бензин стабілізується після завершення війни.

"Ціни на бензин знизяться. Як тільки війна закінчиться, вони впадуть, як камінь", – додав президент США.

Нещодавно Трамп заявив, що планує тримати Іран під морською блокадою, доки Тегеран не погодиться на угоду, яка врахує занепокоєння США щодо його ядерної програми.

Водночас президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що будь-яка спроба США блокувати іранські порти "приречена на провал".

Тим часом сенатор-демократ Річард Блюменталь заявив, що військовий удар США по Ірану найближчим часом є цілком реальним.