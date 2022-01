Посол ЕС прокомментировал ход судебного разбирательства дела Порошенко

Делегация ЕС в Украине продолжит внимательно следить за рассмотрением дела бывшего президента Украины и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, сообщает "Европейская правда".

"Бывший президент Порошенко не был арестован, и сегодня Печерский суд в Киеве не вынес постановление о его домашнем аресте. Делегация ЕС в Украине будет продолжать внимательно следить за ходом рассмотрения", - отметил Маасикас в Twitter.

Former President Poroshenko was not arrested nor was his home arrest ordered today by the Pechersk court in Kyiv. @EUDelegationUA will continue to follow the proceedings closely.