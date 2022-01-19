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Посол ЕС прокомментировал ход судебного разбирательства дела Порошенко

Среда, 19 января 2022, 15:20

Делегация ЕС в Украине продолжит внимательно следить за рассмотрением дела бывшего президента Украины и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, сообщает "Европейская правда".

"Бывший президент Порошенко не был арестован, и сегодня Печерский суд в Киеве не вынес постановление о его домашнем аресте. Делегация ЕС в Украине будет продолжать внимательно следить за ходом рассмотрения", - отметил Маасикас в Twitter.

В Европейском парламенте ранее призывали провести судебное слушание дела бывшего президента Петра Порошенко с соблюдением стандартов и не прибегать к выборочному правосудию.

19 января Печерский суд столицы избрал меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко в виде личного обязательства по подозрению в госизмене и содействии террористическим организациям.

Порошенко должен сдать паспорта для выезда за границу, не отлучаться из Киева или Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда, являться по вызову следователя, прокурора или суда.

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Порошенко Маасикас

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