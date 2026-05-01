Президент Естонії пояснив свої слова про переговори з РФ

Президент Естонії Алар Каріс пояснив, що мав на увазі, коли говорив, що Європа має готуватися до взаємодії з Росією після закінчення війни в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить ERR.

Зокрема, Каріс вказав, що Європа зможе почати спілкуватися з РФ "лише тоді, коли Росія зміниться".

"У якийсь момент війна закінчиться, і всі війни закінчуються, я повторював це багато разів – навіть Столітня війна колись добігла кінця. Це означає, що тоді доведеться оцінити, в якому стані перебуває світ. І ситуацію доведеться оцінювати й щодо Росії", – сказав естонський президент.

За його словами, наразі вести переговори з Росією було б "доволі важко".

"І коли я говорю про спілкування, часто думають, що мова йде про Путіна, хоча я про нього ні слова не сказав. Ні, йдеться про Росію. Йдеться не про контекст сьогоднішніх переговорів, а про час, коли війна закінчиться", – додав Каріс.

При цьому він визнав, що зараз переговори з господарем Кремля не мають сенсу, оскільки він не має наміру зупиняти свою агресію проти України.

"Зараз із Путіним справді немає про що говорити. Ми бачимо, що триває війна на виснаження, і в нього немає жодного плану сідати за стіл, щоб обговорювати цю тему. Але коли війна закінчиться... Адже це не так, як з нацистською Німеччиною, коли українська армія стоїть на Красній площі й проводить свій парад. Тут інша ситуація, важливо вибити агресора зі своєї країни", – наголосив Каріс.

Він додав, що Росію потрібно загнати в таку ситуацію, коли "вона буде змушена вести переговори і шукати вирішення цієї війни, щоб вона зібрала речі і пішла туди, звідки прийшла".

Нещодавно Каріс заявив, що країнам Європи варто вже зараз планувати свої дії на час, коли закінчиться російсько-українська війна, та свою модель взаємодії з РФ – оскільки це може відбутися швидко й несподівано.

Також Каріс висловив думку, що Європа зробила помилку, втративши можливість розпочати мирні переговори з Росією на початку повномасштабної війни – після першого ключового успіху України з відбиттям наступу на Київ.

В Естонії окремі політики розкритикували президента Каріса за ці слова, а міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що його позиція суперечить зовнішній політиці країни.