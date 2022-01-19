"Не дозвольте Москві розділити вас": Блінкен закликав українських політиків об’єднатись на тлі агресії РФ

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва в середу закликав українських політиків відкинути розбіжності на користь спільного національного інтересу і працювати разом на тлі можливого вторгнення РФ.

Про це він сказав, виступаючи на пресконференції з главою МЗС Дмитром Кулебою, пише "Європейська правда".

"Наскільки нам відомо, однією із давніх цілей Москви було посіяти розбіжності всередині України, аби українцям було складніше працювати разом для реалізації своїх євродемократичних амбіцій і заявляючи, що демократія є інструментом поляризації", - сказав він.

"Україна повинна уникати будь-яких дій, які допоможуть цинічним зусиллям Росії. Не дозволяйте Москві розділити вас. Це означає, що лідери всередині українського уряду та за його межами повинні відкинути свої розбіжності на користь спільного національного інтересу і працювати разом, щоб підготуватися до важких днів", - додав держсекретар США.

Блінкен перебуває у Києві у дні розгляду справи про державну зраду колишнього президента Петра Порошенка.

19 січня Печерський суд столиці обрав запобіжний захід Порошенку у вигляді особистого зобов'язання за підозрою у держзраді та сприянні терористичним організаціям.

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