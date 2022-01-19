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Укр / Рус

"Не позвольте Москве разделить вас": Блинкен призвал украинских политиков объединиться на фоне агрессии РФ

Среда, 19 января 2022, 16:38

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев в среду призвал украинских политиков отбросить разногласия в пользу общего национального интереса и работать вместе на фоне возможного вторжения РФ.

Об этом он сказал, выступая на пресс-конференции с главой МИД Дмитрием Кулебой, пишет "Европейская правда".

"Насколько нам известно, одной из давнейших целей Москвы было посеять разногласия внутри Украины, чтобы украинцам было сложнее работать вместе для реализации своих евродемократических амбиций, заявляя, что демократия является инструментом поляризации", - сказал он.

"Украина должна избегать каких-либо действий, которые помогут циничным усилиям России. Не позволяйте Москве разделить вас. Это значит, что лидеры внутри украинского правительства и за его пределами должны отбросить свои разногласия в пользу общего национального интереса и работать вместе, чтобы подготовиться к тяжелым дням", - добавил госсекретарь США.

Блинкен находится в Киеве в дни рассмотрения дела о государственной измене бывшего президента Петра Порошенко.

19 января Печерский суд столицы избрал меру пресечения Порошенко в виде личного обязательства по подозрению в госизмене и содействии террористическим организациям.

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США Порошенко

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