Через новорічні феєрверки у Європі загинули щонайменше три особи

У Нідерландах, Німеччині та Австрії під час запуску новорічних феєрверків загинули три людини, кілька десятків отримали поранення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

ЗМІ в Нідерландах повідомили, що під час запуску феєрверку в Хааксбергені загинув 12-річний хлопчик і кілька людей отримали серйозні поранення. У цій справі затримано чоловіка. По всіх Нідерландах у новорічну ніч постраждали 80 людей, деякі втратили ноги чи руки.

У Німеччині 37-річний чоловік загинув у результаті вибуху феєрверку в місті Хеннеф. Поліція вже розслідує цю справу.

В Австрії 23-річний хлопець загинув, повернувшись до феєрверку, який не вибухнув, як очікувалося.

І Нідерланди, і Німеччина заборонили продаж феєрверків у новорічну ніч. Такий закон ввели, щоб не обтяжувати лікарні, які борються з Covid-19 під час пандемії коронавірусу.

Але така заборона не зупинила ентузіастів в обох країнах: люди перетинали кордони, щоб придбати святкові піротехнічні вироби, а в деяких випадках і виготовляли їх самостійно.

Як повідомлялося, у Берліні кілька тисяч людей даремно зібралися в районі Брандебурзьких воріт, очікуючи традиційного новорічного феєрверку - через епідемію коронавірусу його скасували.