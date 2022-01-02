Из-за новогодних фейерверков в Европе погибли по меньшей мере три человека

В Нидерландах, Германии и Австрии при запуске новогодних фейерверков погибли три человека, несколько десятков получили ранения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

СМИ в Нидерландах сообщили, что во время запуска фейерверка в Хааксбергене погиб 12-летний мальчик и несколько человек получили серьезные ранения. В этом деле задержан мужчина. Во всех Нидерландах в новогоднюю ночь пострадали 80 человек, некоторые потеряли ноги или руки.

В Германии 37-летний мужчина погиб в результате взрыва фейерверка в городе Хеннеф. Полиция уже расследует это дело.

В Австрии 23-летний парень погиб, вернувшись к фейерверку, который не взорвался, как ожидалось.

И Нидерланды, и Германия запретили продажу фейерверков в новогоднюю ночь. Такой закон ввели, чтобы не утруждать больницы, борющиеся с Covid-19 во время пандемии коронавируса.

Но такой запрет не остановил энтузиастов в обеих странах: люди пересекали границы, чтобы приобрести праздничные пиротехнические изделия, а в некоторых случаях и производили их самостоятельно.

Как сообщалось, в Берлине несколько тысяч человек зря собрались в районе Брандебургских ворот, ожидая традиционного новогоднего фейерверка – из-за эпидемии коронавируса его отменили.