Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Парижі після протесту правих з Тріумфальної арки прибрали прапор ЄС

Неділя, 2 січня 2022, 14:34

Великий прапор Європейського союзу, прикріплений до Тріумфальної арки в Парижі в п’ятницю, щоб відзначити початок шестимісячного головування Франції в Раді Євросоюзу, був знятий у неділю після того, як викликав обурення з боку ультраправих і правих політиків.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Молодший міністр європейських справ Клеман Бон, який у п'ятницю заявив, що прапор залишиться на "кілька днів", заявив, що його зняли, як планувалося.

"Було заплановано, що прапор буде знято цієї неділі, ми не встановили точний час", - сказав Бон радіо France Inter.

Він відкинув думку, що уряд пішов на поступки після того, як лідер ультраправих Марін Ле Пен в суботу заявила, що звернеться до Державної ради Франції з проханням прибрати прапор ЄС.

"Уряд був змушений зняти прапор ЄС з Тріумфальної арки, що стало чудовою патріотичною перемогою на початку 2022 року", - сказала Ле Пен в неділю.

Клеман Бон сказав, що Ле Пен та інші політики все неправильно зрозуміли, коли сказали, що прапор ЄС замінив французький прапор, і останній не постійно висить на Тріумфальній арці.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція
powered by lun.ua

Статті

Відео: про новий рік із дипломатами

Як посли жартують про Новий рік, діляться спогадами, прогнозами і не лише ними
31 грудня 2021 — Європейська правда

Не тільки "перемоги": як змінилася європейська політика України за 2021 рік

Ми визначили по п’ять ключових "зрад", "перемог" та "бентег", тобто найвизначніших подій чи тенденцій у сферах, якими опікується "Європейська правда"...
30 грудня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

30 років британської підтримки: що Лондон гарантує Україні для захисту від РФ

Ми разом з партнерами готові схвалити скоординовані санкції, щоб завдати серйозної шкоди інтересам та економіці Росії.
30 грудня 2021 — Ліз Трасс, міністр закордонних справ Великої Британії, для ЄвроПравди