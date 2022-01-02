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Укр / Рус

В Париже после протеста правых с Триумфальной арки убрали флаг ЕС

Воскресенье, 2 января 2022, 14:34

Большой флаг Европейского союза, прикрепленный к Триумфальной арке в Париже в пятницу, чтобы отметить начало шестимесячного председательства Франции в Совете Евросоюза, был снят в воскресенье после возмущения со стороны ультраправых и правых политиков.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Младший министр европейских дел Клеман Бон, который в пятницу заявил, что флаг останется на несколько дней, заявил, что его сняли, как планировалось.

"Было запланировано, что флаг будет снят в это воскресенье, мы не установили точное время", - сказал Бон радио France Inter.

Он отверг мнение, что правительство пошло на уступки после того, как лидер ультраправых Марин Ле Пен в субботу заявила, что обратится в Государственный совет Франции с просьбой убрать флаг ЕС.

"Правительство было вынуждено снять флаг ЕС с Триумфальной арки, что стало великолепной патриотической победой в начале 2022 года", - сказала Ле Пен в воскресенье.

Клеман Бон сказал, что Ле Пен и другие политики все неправильно поняли, когда сказали, что флаг ЕС заменил французский флаг и последний не постоянно висит на Триумфальной арке.

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Франция
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