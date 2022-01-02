У Польщі поліцію викликали через сніговика на дорозі, якого сплутали з пішоходом

У Великопольському воєводстві патруль поліції прибув на нетиповий виклик – їх попередили про людську постать посеред дороги, яка в результаті виявилася сніговиком.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у матеріалі TVN24.

Інцидент стався у центрі міста Лешно.

Поліцейські опублікували фото та відео незвичайного втручання, яке відбулося під час останнього сильного снігопаду. Саме тоді в самому центрі міста з’явилася велика біла постать. У поліцію повідомили про "пішохода", який вперто застряг посеред дороги.

"Отримавши незвичайне повідомлення, поліцейські виїхали на місце події. Напевно, хтось вражений зимовою погодою вирішив зробити вночі сніговика на дорозі. Це була досить велика фігура, тому що мала два метри у висоту", - розповіла Моніка Жимелка, речниця поліції Лешна.

Виявилося, що сніговик настільки великий і важкий, що для його усунення з дороги потрібне було втручання муніципальних працівників, які прибирають сніг з вулиць.

"На перший погляд ситуація виглядала кумедно, але це дійсно могло призвести до небезпеки на дорозі. Зіткнення з таким об’єктом може призвести, щонайменше, до серйозних пошкоджень транспортного засобу", – додала речниця місцевої поліції.

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