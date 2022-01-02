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Укр / Рус

В Польше полицию вызвали из-за снеговика на дороге, которого спутали с пешеходом

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Воскресенье, 2 января 2022, 15:46

В Великопольском воеводстве патруль полиции прибыл на нетипичный вызов – их предупредили о человеческой фигуре посреди дороги, которая в итоге оказалась снеговиком.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале TVN24.

Инцидент произошел в центре города Лешно.

Полицейские опубликовали фото и видео необычного вмешательства, произошедшего во время последнего снегопада. В это время в самом центре города появилась большая белая фигура. В полицию сообщили о "пешеходе", упрямо застрявшем посреди дороги.

"Получив необычное сообщение, полицейские уехали на место происшествия. Наверное, кто-то пораженный зимней погодой решил сделать ночью снеговика на дороге. Это была довольно большая фигура, потому что имела два метра в высоту", - рассказала Моника Жимелка, представитель полиции Лешна.

 

Оказалось, что снеговик настолько большой и тяжелый, что для его устранения с дороги потребовалось вмешательство муниципальных работников, убирающих снег с улиц.

"На первый взгляд, ситуация выглядела забавно, но это действительно могло привести к опасности на дороге. Столкновение с таким объектом может привести, по меньшей мере, к серьезным повреждениям транспортного средства", – добавила представитель местной полиции.

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