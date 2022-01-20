На кого Україна замінить свою суддю в Суді, що розглядає скарги проти РФ

У середу комісія з обрання судді Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) завершила конкурс та оприлюднила рейтинг тих, хто прагне обійняти цю посаду.

Про конкурс і його важливість читайте у статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Україна змінює суддю в ЄСПЛ: головне про кандидатів, проблеми та процедуру.

На етапі співбесіди у списку було 13 кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини, з яких комісія має обрати трійку фіналістів. Серед них згодом ПАРЄ повинна обрати того, хто стане суддею ЄСПЛ аж на дев'ять наступних років (а на практиці, може, й більше).

Значення цієї посади, без перебільшення, є дуже високим.

Суддя ЄСПЛ, призначений від нашої держави, братиме участь у розгляді всіх скарг, поданих проти нашої держави, а також міждержавних справ за позовами України до держави-агресора. А тому було особливо важливо, щоби цю посаду обійняв юрист, який не викликає несприйняття українського суспільства, тобто той, рішення якого не сприймалося би як наперед заангажоване.

Ця небезпека справді існувала – але, відразу заспокоїмо, вона минула.

А ще, майже напевно, на розгляд до ПАРЄ не винесуть трійку лідерів. Річ у тім, що у практиці Ради Європи є така собі "м’яка вимога" про те, що список кандидатів має бути гендерно збалансованим, тобто в ньому не повинно бути трьох чоловіків або трьох жінок. Навряд чи Україна піде всупереч цій традиції. А це означає, що когось із жінок треба "підтягнути", щоби розбавити список лідерів, а когось із чоловіків – навпаки, викреслити з нього. Правила конкурсу дозволяють це робити.

Між тим за законодавством визначити (та оприлюднити на сайті президента) цю трійку офіс мав би не пізніше середи, але чомусь не зробив цього.

Конкурс на суддю ЄСПЛ вже двічі завершувався зривом, і джерела "Європейської правди" свідчать, що українська влада хоче покласти цьому край та довести до обрання.

Причому це можливо зробити, оминувши номінування токсичних кандидатів. Проміжні результати свідчать, що так і станеться.

Детальніше про процедуру та кандидатів – у матеріалі Сергія Сидоренка Україна змінює суддю в ЄСПЛ: головне про кандидатів, проблеми та процедуру.