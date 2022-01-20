На кого Украина заменит своего судью в Суде, рассматривающем жалобы против РФ

В среду комиссия по избранию судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) завершила конкурс и обнародовала рейтинг тех, кто стремится занять этот пост.

О конкурсе и его важности читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Украина меняет судью в ЕСПЧ: главное о кандидатах, проблемах и процедуре.

На этапе собеседования в списке было 13 кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека, из которых комиссия должна выбрать тройку финалистов. Среди них впоследствии ПАСЕ должна выбрать того, кто станет судьей ЕСПЧ на девять последующих лет (а на практике, может, и больше).

Значение этой должности, без преувеличения, очень высоко.

Судья ЕСПЧ, назначенный от нашего государства, будет участвовать в рассмотрении всех жалоб, поданных против нашего государства, а также межгосударственных делах по искам Украины к государству-агрессору. А потому было особенно важно, чтобы эту должность занял юрист, не вызывающий неприятия украинского общества, то есть тот, решение которого не воспринималось как заранее заангажированное.

Эта опасность действительно существовала – но сразу успокоим, она прошла.

А еще, почти наверняка, на рассмотрение в ПАСЕ не вынесут тройку лидеров. Дело в том, что в практике Совета Европы есть "мягкое требование" о том, что список кандидатов должен быть гендерно сбалансированным, то есть в нем не должно быть трех мужчин или трех женщин. Вряд ли Украина пойдет вопреки этой традиции. А это значит, что кого-то из женщин нужно "подтянуть", чтобы разбавить список лидеров, а кого-то из мужчин – наоборот, вычеркнуть из него. Правила конкурса разрешают это делать.

Между тем по законодательству определить (и обнародовать на сайте президента) эту тройку офис должен не позже среды, но почему-то не сделал этого.

Конкурс на судью ЕСПЧ уже дважды завершался срывом, и источники "Европейской правды" уверяют, что украинские власти хотят положить конец этому и довести до избрания.

Причем это можно сделать, минуя номинирование токсичных кандидатов. Промежуточные результаты свидетельствуют, что это произойдет.

Подробнее о процедуре и кандидатах – в материале Сергея Сидоренко Украина меняет судью в ЕСПЧ: главное о кандидатах, проблемах и процедуре.