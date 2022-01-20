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Австрія запроваджує лотерею в якості стимулу до вакцинації

Четвер, 20 січня 2022, 11:34

Уряд Австрії заявив у четвер, що запроваджує національну лотерею, щоб заохотити громадян робити щеплення від коронавірусу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Приблизно 72% населення Австрії повністю вакциноване проти COVID-19, що є одним із найнижчих показників у Західній Європі.

Кількість нових випадків зараження за добу зросла до нового рекорду в середу, але уряд хоче уникнути чергового національного локдауну, оскільки країна вийшла з четвертого лише минулого місяця.

"Що треба, щоб виграти у вакцинаційній лотереї? Ваучери!" - заявив канцлер Карл Нехаммер на пресконференції з лідером опозиційних соціал-демократів Памелою Ренді-Вагнер.

Нехаммер сказав, що хоче фінансової винагороди для тих, хто отримав щеплення, додавши: "Ми вчилися з минулого і побачили, що вакцинаційна лотерея є найкращим можливим способом створення такої системи".

Громадяни, незалежно від того, були вони вже вакциновані чи ні, отримуватимуть квиток за кожне зроблене їм щеплення – загалом три квитки для тих, кому зробили бустерне щеплення.

Кожен десятий квиток отримає подарунковий ваучер на 500 євро, сказав Нехаммер, не вказавши, як можна буде їх витратити.

Пізніше в четвер нижня палата парламенту має ухвалити законопроєкт про обов’язковість вакцинації для всіх дорослих в Австрії, із початковими штрафами в 600 євро.

Австрія стане першою країною Європейського Союзу, яка запровадить обов’язкову вакцинацію для всіх дорослих, цей захід набуде чинності 1 лютого.

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Австрія Вакцини

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