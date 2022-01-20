Австрия вводит лотерею как стимул к вакцинации

Правительство Австрии заявило в четверг, что вводит национальную лотерею, чтобы поощрить граждан делать прививки от коронавируса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Приблизительно 72% населения Австрии полностью вакцинировано против COVID-19, что является одним из самых низких показателей в Западной Европе.

Количество новых случаев заражения за сутки возросло до нового рекорда в среду, но правительство хочет избежать очередного национального локдауна, поскольку страна вышла из четвертого только в прошлом месяце.

"Что нужно, чтобы выиграть в вакцинационной лотерее? Ваучеры!" - заявил канцлер Карл Нехаммер на пресс-конференции с лидером оппозиционных социал-демократов Памелой Рэнди-Вагнер.

Нехаммер сказал, что хочет финансового вознаграждения для тех, кто получил прививку, добавив: "Мы учились из прошлого и увидели, что вакцинационная лотерея является наилучшим возможным способом создания такой системы".

Граждане, независимо от того, были они уже вакцинированы или нет, будут получать билет за каждую сделанную прививку – всего три билета для тех, кому сделали бустерную прививку.

Каждый десятый билет получит подарочный ваучер в 500 евро, сказал Нехаммер, не указав, как можно будет их потратить.

Позже в четверг нижняя палата парламента должна принять законопроект об обязательности вакцинации для всех взрослых в Австрии с первоначальными штрафами в 600 евро.

Австрия станет первой страной Европейского Союза, которая введет обязательную вакцинацию для всех взрослых, эта мера вступит в силу 1 февраля.

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