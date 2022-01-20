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Лукашенко визначив дату референдуму за зміни до конституції

Четвер, 20 січня 2022, 19:24

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко призначив референдум щодо конституційних змін на 27 лютого 2022 року. 

Як повідомляє Zerkalo.io, указ про це він підписав 20 січня, пише "Європейська правда". 

У бюлетені буде тільки одне запитання - "Чи погоджуєтесь ви зі змінами та доповненнями до Конституції Республіка Білорусь?".

Рішення референдуму буде мати юридичну силу і має набирати чинності через 10 днів після офіційного прийняття. 

Організація референдуму доручена Центральній виборчій комісії.

Нагадаємо, про проведення конституційної реформи Лукашенко оголосив ще у 2020 році і ці зміни були умовою допомоги від Росії під час масових протестів у Білорусі.  

Запропоновані зміни до конституції дають підстави говорити, що транзиту влади та дострокових виборів не планується. 

Детальніше про це - у статті Обдурити Путіна: як Лукашенко змінює конституцію та які наслідки це матиме.

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Білорусь

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