Лукашенко визначив дату референдуму за зміни до конституції
Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко призначив референдум щодо конституційних змін на 27 лютого 2022 року.
Як повідомляє Zerkalo.io, указ про це він підписав 20 січня, пише "Європейська правда".
У бюлетені буде тільки одне запитання - "Чи погоджуєтесь ви зі змінами та доповненнями до Конституції Республіка Білорусь?".
Рішення референдуму буде мати юридичну силу і має набирати чинності через 10 днів після офіційного прийняття.
Організація референдуму доручена Центральній виборчій комісії.
Нагадаємо, про проведення конституційної реформи Лукашенко оголосив ще у 2020 році і ці зміни були умовою допомоги від Росії під час масових протестів у Білорусі.
Запропоновані зміни до конституції дають підстави говорити, що транзиту влади та дострокових виборів не планується.
Детальніше про це - у статті Обдурити Путіна: як Лукашенко змінює конституцію та які наслідки це матиме.