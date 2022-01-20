Лукашенко определил дату референдума за изменения в конституцию

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назначил референдум по конституционным изменениям на 27 февраля 2022 года.

Как сообщает Zerkalo.io, указ об этом он подписал 20 января, пишет "Европейская правда".

В бюллетене будет только один вопрос - "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?".

Решение референдума будет иметь юридическую силу и должно вступать в силу через 10 дней после официального принятия.

Организация референдума поручена Центральной избирательной комиссии.

Напомним, о проведении конституционной реформы Лукашенко объявил еще в 2020 году, и эти изменения являлись условием помощи от России во время массовых протестов в Беларуси.

Предложенные изменения в конституцию позволяют говорить, что транзита власти и досрочных выборов не планируется.

Подробнее об этом - в статье Обмануть Путина: как Лукашенко меняет конституцию и какие последствия это будет иметь.