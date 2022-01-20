Уряд Франції, попри рекорди заражень, анонсував послаблення карантину

Уряд Франції, попри небачену кількість заражень коронавірусом, оголосив план поступового послаблення карантинних обмежень, але перед тим для допуску до низки закладів набуде чинності так звана "вакцинна перепустка".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють французькі ЗМІ, серед яких Europe 1 та BFMTV.

Прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс та міністр охорони здоров’я Олів’є Веран на брифінгу назвали дати наступних ключових змін.

"Ця виняткова хвиля епідемії ще не закінчилася, але ситуація починає покращуватися", - зазначив прем’єр.

24 січня очікувано набуде чинності "вакцинна перепустка" на заміну звичайному ковід-сертифікату. Невакцинованим громадянам зробили заохочувальну поступку: якщо зробити першу дозу до 15 лютого, цього разом зі свіжим негативним тестом буде тимчасово достатньо для дійсного ковід-сертифіката.

Також з цієї дати відкриють запис на щеплення підсилюючою дозою для підлітків 12-17 років, але вимагати для них бустер для визнання сертифіката дійсним не будуть.

З 2 лютого почнеться скасування обмежень на кількість відвідувачів у закладах. Також припинить діяти зобов’язуюча рекомендація працювати з дому усім, хто може це робити, та вимога маски надворі у публічних місцях.

З 16 лютого у ресторанах і барах можна буде споживати напої за барною стійкою, також знову дозволять концерти без фіксованих сидячих місць та роботу нічних клубів, які закриті з 10 грудня.

Нагадаємо, цього тижня Франція зареєструвала рекордні понад 464 тисячі хворих за добу у вівторок, в середу й четвер добові показники теж перевищували 400 тисяч (населення Франції - 67,3 млн осіб).

На 20 січня у лікарнях залишаються понад 27 тисяч коронахворих, але кількість пацієнтів у реанімаціях вже пішла на спад.

У науковій раді вважають, що з початку грудня 2021 року, коли більш заразний штам "Омікрон" почав активно поширюватися, у Франції перехворіли 9-14 млн осіб. В останньому своєму висновку від 19 січня експерти прогнозують, що ця хвиля епідемії в країні триватиме приблизно до середини березня.

Варто зазначити, що добова кількість померлих пацієнтів з коронавірусом залишається відносно невеликою, порівняно з хвилями епідемії до початку вакцинації. У дні тижня, коли показники типово найвищі, це понад 300 смертей за добу.

Франція - серед країн Європи із найбільшим охопленням вакцинацією від коронавірусу та давно почала щеплення підсилюючими дозами.

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