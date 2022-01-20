Во Франции, несмотря на рекорды заражений, анонсировали ослабление карантина

Правительство Франции, несмотря на невиданное количество заражений коронавирусом, объявило о плане постепенного ослабления карантинных ограничений, но перед тем вступят в силу так называемые "вакцинные пропуски".

Как пишет Европейская правда, об этом сообщают французские СМИ, среди которых Europe 1 и BFMTV.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс и министр здравоохранения Оливье Веран на брифинге назвали даты следующих ключевых перемен.

"Эта исключительная волна эпидемии еще не закончилась, но ситуация начинает улучшаться", – отметил премьер.

С 24 января вступит в силу так называемый "вакцинный пропуск" в замену обычному ковид-сертификату. Невакцинированным гражданам сделали поощрительную уступку: если сделать первую дозу до 15 февраля, этого, вместе со свежим отрицательным тестом, будет временно достаточно для действительного ковид-сертификата.

Также с этой даты откроют запись на прививку усиливающей дозой для подростков 12-17 лет, но требовать для них бустерну дозу для признания сертификата действительным не будут.

Со 2 февраля начнется отмена ограничений на количество посетителей в заведениях. Также прекратит действовать обязательство дистанционной работы для всех, кто может это делать, и требование маски на улице в публичных местах.

С 16 февраля в ресторанах и барах можно будет потреблять напитки за барной стойкой, также снова разрешат концерты без фиксированных сидячих мест и работу ночных клубов, закрытых с 10 декабря.

Напомним, на этой неделе Франция зарегистрировала рекордные более 464 тысяч заражений коронавирусом за сутки во вторник, в среду и четверг суточные показатели тоже превышали 400 тысяч (население Франции - 67,3 млн человек).

На 20 января в больницах остаются более 27 тысяч больных, но количество пациентов в реанимациях уже пошло на убыль.

В научном совете считают, что с начала декабря 2021 года, когда более заразный штамм "Омикрон" начал активно распространяться, во Франции переболели 9-14 млн человек. В последнем своем выводе от 19 января эксперты прогнозируют, что эта волна эпидемии в стране продлится примерно до середины марта.

Следует отметить, что суточное количество умерших пациентов с коронавирусом остается относительно небольшим по сравнению с волнами эпидемии до начала вакцинации. В дни недели, когда показатели типично самые высокие, это более 300 смертей в сутки.

Франция - среди стран Европы с наибольшим охватом вакцинацией от коронавируса и давно начала прививку усиливающими дозами.

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