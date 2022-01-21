Україна оскаржить повноваження російської делегації у ПАРЄ

Українська делегація разом із колегами із групи Baltic+ планує оскаржити повноваження російської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) під час зимової сесії асамблеї наступного тижня у Страсбурзі.

Про це повідомив член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко, пише "Європейська правда".

"Делегація України в ПАРЄ планує оскаржувати повноваження російської делегації! В понеділок ми почнемо процедуру і, швидше за все, у середу чи четвер буде голосування", - розповів Гончаренко на своїй Facebook-сторінці.

Євгенія Кравчук, ще одна представниця України в ПАРЄ, зазначила, що делегація також планує оскаржити повноваження депутата Держдуми Петра Толстого як віцепрезидента ПАРЄ.

Крім того, українська делегація висуває очільницю делегації Верховної ради у ПАРЄ Марію Мезенцеву як альтернативну кандидатку на посаду президента ПАРЄ.

Сесія ПАРЄ відбудеться 24-28 січня у гібридному форматі, фізична присутність делегатів буде обмежена.

Нагадаємо, російська делегація відмовилася від участі в попередній осінній сесії ПАРЄ в Страсбурзі через те, що влада Франції не визнає вакцину "Спутник V" і у зв'язку з цим обмежує пересування депутатів.

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