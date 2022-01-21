Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Україна оскаржить повноваження російської делегації у ПАРЄ

П'ятниця, 21 січня 2022, 14:26

Українська делегація разом із колегами із групи Baltic+ планує оскаржити повноваження російської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) під час зимової сесії асамблеї наступного тижня у Страсбурзі.

Про це повідомив член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко, пише "Європейська правда".

"Делегація України в ПАРЄ планує оскаржувати повноваження російської делегації! В понеділок ми почнемо процедуру і, швидше за все, у середу чи четвер буде голосування", - розповів Гончаренко на своїй Facebook-сторінці.

Зимова сесія ПАРЄ відбудеться у гібридному форматі

Євгенія Кравчук, ще одна представниця України в ПАРЄ, зазначила, що делегація також планує оскаржити повноваження депутата Держдуми Петра Толстого як віцепрезидента ПАРЄ. 

Крім того, українська делегація висуває очільницю делегації Верховної ради у ПАРЄ Марію Мезенцеву як альтернативну кандидатку на посаду президента ПАРЄ.

Сесія ПАРЄ відбудеться 24-28 січня у гібридному форматі, фізична присутність делегатів буде обмежена.

Нагадаємо, російська делегація відмовилася від участі в попередній осінній сесії ПАРЄ в Страсбурзі через те, що влада Франції не визнає вакцину "Спутник V" і у зв'язку з цим обмежує пересування депутатів.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
ПАРЄ

Статті

Путін, НАТО і Саакашвілі: що об'єднує Україну та Грузію в умовах агресії РФ

І окупована частина Грузії, і окупована частина України об'єднані РФ Південним військовим округом. А отже, одразу після атаки на Україну буде атака на Грузію.
22 січня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Що робити, якщо загубив паспорт за кордоном? Інструкція та лайфхаки

Як повернутися в Україну без паспорта? Цей текст варто прочитати кожному, хто принаймні іноді подорожує за кордон...
21 січня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Перша річниця Байдена: де виграв, а де програв президент США

Що вдалося, а що ні президенту Джо Байдену? З якими результатами президент США підійшов до своєї першої річниці на посаді?
20 січня 2022 — Володимир Дубовик, для Європейської правди