Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Украина обжалует полномочия российской делегации в ПАСЕ

Пятница, 21 января 2022, 14:26

Украинская делегация вместе с коллегами из группы Baltic+ планирует обжаловать полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) на зимней сессии ассамблеи на следующей неделе в Страсбурге.

Об этом сообщил член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко, пишет "Европейская правда".

"Делегация Украины в ПАСЕ планирует обжаловать полномочия российской делегации! В понедельник мы начнем процедуру и, скорее всего, в среду или четверг будет голосование", - рассказал Гончаренко на своей Facebook-странице.

Зимняя сессия ПАСЕ состоится в гибридном формате

Евгения Кравчук, еще одна представительница Украины в ПАСЕ, отметила, что делегация также планирует обжаловать полномочия депутата Госдумы Петра Толстого как вице-президента ПАСЕ.

Кроме того, украинская делегация выдвигает главу делегации Верховной рады в ПАСЕ Марию Мезенцеву в качестве альтернативной кандидатки на пост президента ПАСЕ.

Сессия ПАСЕ состоится 24-28 января в гибридном формате, физическое присутствие делегатов будет ограничено.

Напомним, российская делегация отказалась от участия в предыдущей осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге из-за того, что власти Франции не признают вакцину "Спутник V" и в этой связи ограничивают передвижение депутатов.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ПАСЕ

Статьи

Путин, НАТО и Саакашвили: что объединяет Украину и Грузию в условиях агрессии РФ

И оккупированная часть Грузии, и оккупированная часть Украины объединены РФ Южным военным округом. А значит - сразу после атаки на Украину последует атака на Грузию.
22 января 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Что делать, если вы потеряли паспорт за границей? Инструкция и лайфхаки

Как вернуться в Украину без паспорта? Этот текст нужно прочесть каждому, кто по крайней мере иногда ездит за границу.
21 января 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Первая годовщина Байдена: где выиграл, а где проиграл президент США

Что удалось Джо Байдену, а что нет? С какими результатами президент США подошел к своей первой годовщине в должности? (укр.)
20 января 2022 — Владимир Дубовик, для Европейской правды