Украина обжалует полномочия российской делегации в ПАСЕ

Украинская делегация вместе с коллегами из группы Baltic+ планирует обжаловать полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) на зимней сессии ассамблеи на следующей неделе в Страсбурге.

Об этом сообщил член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко, пишет "Европейская правда".

"Делегация Украины в ПАСЕ планирует обжаловать полномочия российской делегации! В понедельник мы начнем процедуру и, скорее всего, в среду или четверг будет голосование", - рассказал Гончаренко на своей Facebook-странице.

Евгения Кравчук, еще одна представительница Украины в ПАСЕ, отметила, что делегация также планирует обжаловать полномочия депутата Госдумы Петра Толстого как вице-президента ПАСЕ.

Кроме того, украинская делегация выдвигает главу делегации Верховной рады в ПАСЕ Марию Мезенцеву в качестве альтернативной кандидатки на пост президента ПАСЕ.

Сессия ПАСЕ состоится 24-28 января в гибридном формате, физическое присутствие делегатов будет ограничено.

Напомним, российская делегация отказалась от участия в предыдущей осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге из-за того, что власти Франции не признают вакцину "Спутник V" и в этой связи ограничивают передвижение депутатов.

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